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"Кум, я всегда в одной команде с тобой", – Сидорчук эмоционально прокомментировал переход Гармаша в Ризеспор

6 января 10:48 462 Читати українською
"Кум, я всегда в одной команде с тобой", – Сидорчук эмоционально прокомментировал переход Гармаша в Ризеспор
Денис Гармаш / Фото из открытых источников

Полузащитник столичного клуба Сергей Сидорчук отреагировал на трансфер Дениса Гармаша в турецкую Суперлигу.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук эмоционально отреагировал на переход одноклубника Дениса Гармаша в турецкий Ризеспор. 28-летний полузащитник выложил на своей странице в социальной сети Instagram общее с Денисом фото и подписал его следующими словами: "Бывают моменты, когда слова лишние. Кум, я всегда в одной команде с тобой".

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Напомним, Гармаш вчера, 5 января, на правах аренды перешел в турецкий Ризеспор, где будет играть до конца сезона 2019/20. Он станет одноклубником еще одного экс-динамовца – Николая Морозюка, который защищает цвета "черноморских ястребов" с 1 июля 2019 года.

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