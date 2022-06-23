Культовый украинский журнал "Футбол" прекратит свое существование
Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков сообщил, что следующий номер культового издания станет последним.
"Кто бы мог подумать, что последней звездой "Футбола" станет Арнаутович – и то только потому, что рожа прикольная", – написал Франков в своем Telegram-канале.
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В комментариях он ответил, будет ли журнал выходить после завершения войны: "Если найдется желающий его издавать. "УМХ" (United Media Holding – прим.) в этом плане – все".
Отметим, что журнал "Футбол" является одним из известнейших печатных изданий, посвященных футболу в Украине. Он выпускался с 1996 года.
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