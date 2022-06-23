"Кто бы мог подумать, что последней звездой "Футбола" станет Арнаутович – и то только потому, что рожа прикольная", – написал Франков в своем Telegram-канале.

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В комментариях он ответил, будет ли журнал выходить после завершения войны: "Если найдется желающий его издавать. "УМХ" (United Media Holding – прим.) в этом плане – все".

Отметим, что журнал "Футбол" является одним из известнейших печатных изданий, посвященных футболу в Украине. Он выпускался с 1996 года.

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