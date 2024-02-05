Как информирует официальный сайт Абердина, контракт Уорнока с клубом рассчитан до конца этого сезона. На этой должности 75-летний специалист заменил Барри Робсона, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. После 22 матчей в чемпионате Шотландии "красные" занимают 8 место в турнирной таблице.

Культовый тренер согласовал контракт с клубом после объявления о завершение карьеры

Последним местом работы Уорнока был Хаддерсфилд. Он возглавил этот клуб после официального объявления о завершении тренерской карьеры. Ранее один из самых возрастных английских специалистов работал в Мидлсбро, Кардифф Сити, Кристал Пэлас, Шеффилд Юнайтед и ряде клубов поскромнее.

Напомним, что Абердин является обладателем двух еврокубков. В 1983 году шотландцы выиграли Кубок обладателей Кубков, одолев в финале Реал (2:1). Позже команда Алекса Фергюсона победила в Суперкубке УЕФА Гамбург (2:0).

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