Легендарный вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа заявил о намерении попасть в заявку своей сборной на шестой в своей карьере чемпионат мира – и сделать это без всяких привилегий.

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После победы на Золотом кубке КОНКАКАФ-2025 над сборной США (2:1) 39-летний кипер снова заговорил об участии в Мундиале, который в 2026 году пройдет в США, Канаде и Мексике. Очоа не провел ни одного матча на турнире, но выполнял роль капитана и морального лидера – поддерживал младших коллег Луиса Малагона и Рауля Рангеля.

"Я буду бороться за место на чемпионате мира. Я не прошу об услугах – я хочу заслужить это. Это было бы невероятно – принять участие в домашнем турнире. Я ежедневно тренируюсь и соревнуюсь, чтобы оставаться на самом высоком уровне. Возможность завершить карьеру на ЧМ в своей стране – это была бы идеальная точка. Это будет особенный турнир, отличный от всех предыдущих. Просто быть его частью – уже незабываемо", – цитирует Очоа GOAL.

Голкипер находится в статусе свободного агента, но планирует поддерживать форму и готов рассматривать предложения, в частности из клубов мексиканской Лиги MX.

Последним клубом мексиканца был португальский АВС. До того Очоа играл за Малагу, Гранаду, Салернитану, Стандарт, Аяччо и мексиканские Америку, Тигрес и Сан-Луис.

Тренер сборной Мексики Хавьер Агирре подтвердил, что даже такая легенда, как Очоа, не имеет гарантий – за место в составе придется соревноваться наравне со всеми.

К слову, Очоа является рекордсменом по количеству титулов Золотого кубка – у него шесть трофеев.

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