2 июля Marca сообщила, что инвестиционный фонд Velocity Sport Partners (VSP), возглавляемый бизнесменом Аланом Пейсом, завершает сделку по приобретению контрольного пакета акций Эспаньола за сумму до 200 миллионов евро. Этот шаг был подтвержден в понедельник, 14 июля, на официальном сайте "перекитос", хотя точная сумма не разглашается.

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Каталонский клуб объявил о достижении соглашения с английской группой Velocity Sport Limited (VSL), в которую входят и американские акционеры, о вхождении в состав акционеров этой холдинговой компании и участии в стратегическом альянсе, который поставит Эспаньол на один уровень с Бернли, единственным клубом в этой группе на сегодняшний день.

В рамках нового сценария каждая структура будет действовать независимо и автономно, но при этом будет дополнять друг друга и входить в состав единой инвестиционной группы.

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