Томас Мюллер провел свой прощальный матч в футболке Баварии – В четвертьфинале КЧМ мюнхенцы уступили ПСЖ со счетом 0:2.

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35-летний Мюллер еще раньше объявил об уходе из клуба, поэтому поединок против ПСЖ стал для него последним в составе Баварии – единственного клуба в его профессиональной карьере. Несмотря на это, ветеран не стал прибегать к ностальгии или громким итогам.

"Я до сих пор в режиме работы. Это не очень отличается от того, что было до игры – мы просто хотели пройти дальше. Конечно, я осознаю, что это был мой последний матч, но пока не готов делиться глубокими мыслями о карьере. Мы проиграли важный бой", – приводит слова Мюллера издание GOAL.

Судьба немца пока не решена. Известно, что на него претендуют несколько клубов МЛС – среди них и Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм. В США хотят видеть Мюллера рядом с Лионелем Месси, хотя и будущее самого аргентинца остается туманным. Ожидается, что немец возьмет паузу для обдумывания вариантов. Наиболее вероятным считается его переезд в США – ветеран стремится завершить карьеру за пределами Европы.

В составе Баварии Мюллер провел 756 поединков, в которых отметился 250 забитыми мячами и 276 ассистами. С немецкой командой полузащитник дважды выигрывал Лигу чемпионов, 13 раз выигрывал Бундеслигу и получил 6 Кубков Германии.

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