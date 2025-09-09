Сборная Аргентины в квалификации к ЧМ-2026 сыграет против Эквадора. Лионель Месси не будет участвовать в матче, поскольку Лионель Скалони, наставник "альбиселесте", решил дать нападающему отдых.

Месси оставил интригу относительно чемпионата мира-2026: "Я не думаю, что буду играть"

Как сообщает SportsCenter, один из игроков на матч против Эквадора сменит игровой номер. Речь идет о Тьяго Альмаду, который будет носить 10-ку во время игры.

Напомним, 24-летний вингер сыграл за Аргентину в 11 матчах. Этим летом Альмада присоединился к испанскому Атлетико.

Дубль Месси в прощальном матче, парад одинаковых побед – определились основные участники ЧМ-2026 от Южной Америки