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Культовому фото Матерацци и Руя Кошты 15 лет – оно стал символом миланского дерби

14:20 62 Читати українською
Культовому фото Матерацци и Руя Кошты 15 лет – оно стал символом миланского дерби
Марко Матерацци и Руй Кошта / Getty Images

Легендарный четвертьфинал Лиги чемпионов в Милане едва не закончился трагедией.

15 лет назад, 12 апреля 2005 года, на легендарном Сан-Сиро прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Интером и Миланом (первый поединок закончился минимальной победой команды Шевченко 1:0). "Россонери" и здесь побеждали 1:0, пока на 73-й минуте Камбьяссо не сравнял счет. У "черно-синих" появился шанс, но немецкий арбитр матча Маркус Мерк взятие ворот отменил, зафиксировав довольно сомнительный фол на вратаре.

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Решение судьи вызвало настоящий шок на трибунах, а фанаты Интера буквально "сошли с ума": они начали забрасывать поле файерами и мусором. Игру пришлось остановить. Впоследствии матч снова возобновили, но болельщики продолжали устраивать бесчинства. Как следствие, Мерк увел команды с поля, а Интеру присудили техническое поражение и штраф в размере 200 тысяч евро.

Во время матча было сделано множество фото, однако это вошло в историю как символ миланского дерби: две легенды итальянского футбола – Руй Кошта и Марко Матерацци – завороженно смотрят на море дыма и огня, стоявшего стеной на поле Сан-Сиро.

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