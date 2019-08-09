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"Кулибали стоит 250 млн евро", – Де Лаурентис обвинил клубы АПЛ в расшатывании трансферного рынка

16:55 56 Читати українською
"Кулибали стоит 250 млн евро", – Де Лаурентис обвинил клубы АПЛ в расшатывании трансферного рынка
Аурелио Де Лаурентис / Фото ФК Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис разозлился из-за трансфера Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед.

"В контракте Кулибали есть опция о выкупе за 150 млн фунтов. Но игрока, за которого в Англии отдадут 85 млн фунтов (новичок МЮ Харри Магуайр – прим.), здесь я бы оценил в 30-35 млн. Если они заплатили такие деньги за этого парня, то Кулибали стоит 250 млн.

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Проблема слишком дорогих футболистов существует из-за Англии. В их стране денег больше, чем во Франции, Испании, Италии и Германии.

Если доход клуба составляет 800 млн, для него не проблема тратить около 80, 90, 100 млн на одного игрока. Здоровой и честной конкуренции между Англией и другими странами не существует", – цитирует Де Лаурентиса ESPN.

Напомним, на защитника Наполи Калиду Кулибали охотятся несколько европейских грандов, но руководство итальянского гранда не намерено дешево отпускать своего игрока.

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