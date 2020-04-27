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Кулибали получил неожиданный вариант перехода в АПЛ

10:55 27 Читати українською
Кулибали получил неожиданный вариант перехода в АПЛ
Калиду Кулибали / ФК Наполи

Английский Ньюкасл на фоне прихода новых владельцев из Саудовской Аравии связывают с большим количеством звездных исполнителей. Теперь "сороки" якобы претендуют на защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали.

Сенегальский центрбек станет топ-целью тайнсайдцев в ближайшее трансферное окно, утверждает Foot Mercato.

Кулибали отказался от перехода в ПСЖ – защитник имеет другие приоритеты

Ньюкасл значительно обновит состав летом и уже начал переговоры с Наполи о трансфере Кулибали. Сам защитник давно стремится переехать в АПЛ. Правда, раньше на него претендовали манчестерские гранды – Сити и Юнайтед. Их, однако, может отпугнуть сумма отступных 28-летнего сенегальца. "Партенопейцы" хотят получить за одного из своих лидеров минимум 80 млн евро.

К слову, в сезоне 2019/20 Калиду Кулибали провел 21 матч во всех турнирах.

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