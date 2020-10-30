"Я люблю Наполи, Наполи любит меня, и это важно. У меня еще три года контракта, я знаю, что другие клубы заинтересованы во мне, но я счастлив здесь и хочу порадовать болельщиков. Посмотрим, что произойдет, но я на 100 процентов предан Наполи", – отметил Кулибали в комментарии Sky Sports.

"Задавайте вопросы Кулибали": Манчестер Сити сконфузился во время презентации Диаша

Добавим, что в услугах сенегальца заинтересованы Манчестер Сити, ПСЖ и Ливерпуль, который ищет замену ван Дейку.

К слову, Кулибали провел 6 матчей в составе Наполи в текущем сезоне, но не отличался результативными действиями.

Лига Европы: Бенфика крупно победила, Джеррард заменой дожал Лех с Кравцом, ПСВ восстановил справедливость