Кулибали отказался от перехода в ПСЖ – защитник имеет другие приоритеты

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Сенегальский центрбек не хочет переходить в ПСЖ, сообщает Le Sport 10.

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Зато Кулибали хотел бы попробовать свои силы в Англии. На Альбионе на него претендуют манчестерские гранды – Сити и Юнайтед. Также Кулибали может продолжить выступления в Серии А. Правда, не в Наполи, поскольку 28-летний защитник твердо решил покинуть Сан-Паоло.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 21 матч во всех турнирах.

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