toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Кулибали отказался от перехода в ПСЖ – защитник имеет другие приоритеты

22:56 4 Читати українською
Кулибали отказался от перехода в ПСЖ – защитник имеет другие приоритеты
Калиду Кулибали / Icon Sport

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали определился с приоритетными вариантами продолжения карьеры.

Сенегальский центрбек не хочет переходить в ПСЖ, сообщает Le Sport 10.

Мертенс получил предложения от Челси и Интера, – журналист

Зато Кулибали хотел бы попробовать свои силы в Англии. На Альбионе на него претендуют манчестерские гранды – Сити и Юнайтед. Также Кулибали может продолжить выступления в Серии А. Правда, не в Наполи, поскольку 28-летний защитник твердо решил покинуть Сан-Паоло.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 21 матч во всех турнирах.

Хто найшвидший футболіст світу 2020 року – Мбаппе, партнери Зінченка і несподіванки у топ-10

blog_ava
"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі
14:40
867
Теги
Трансферы Чемпионата Италии Трансферы ПСЖ Калиду Кулибали Калиду Кулибали Наполи Наполи ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
51
мин
Атлетик
23:55
Мальорка
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук