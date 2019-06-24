toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Кулибали не уверен, что останется в Наполи

13:06 10 Читати українською
Кулибали не уверен, что останется в Наполи
Калиду Кулибали / Getty Images

Центрбек Наполи Калиду Кулибали поделился своими планами насчет продолжения карьеры.

Сенегалец оставил открытым вопрос своего ухода из состава "партенопейцев".

Манчестер Сити готов активировать сумасшедшую клаусулу Кулибали, – СМИ

"Не знаю, останусь ли я в Наполи. Вероятно, да. Мне сначала надо сыграть на Кубке Африки. Затем вернусь в Наполи и подумаю, что будет дальше. Я не хочу сейчас обсуждать клубные вопросы. Есть желание выиграть что-то серьезное со сборной", – приводит слова Кулибали Goal.

Альбиоль покинет Наполи, – Де Лаурентис

В активе 28-летнего защитника 48 матчей и два забитых гола в сезоне 2018/19.

blog_ava
Аргентина победила Катар и вышла в 1/4 финала Копа Америка: тактические проблемы и прогресс "альбиселесте", фактор Месси
04:08
629
Теги
Трансферы Калиду Кулибали Калиду Кулибали Наполи Наполи Сенегал Сенегал Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
21
мин
Чили
02:00
Уругвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук