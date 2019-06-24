Кулибали не уверен, что останется в Наполи

Центрбек Наполи Калиду Кулибали поделился своими планами насчет продолжения карьеры.

Сенегалец оставил открытым вопрос своего ухода из состава "партенопейцев".

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"Не знаю, останусь ли я в Наполи. Вероятно, да. Мне сначала надо сыграть на Кубке Африки. Затем вернусь в Наполи и подумаю, что будет дальше. Я не хочу сейчас обсуждать клубные вопросы. Есть желание выиграть что-то серьезное со сборной", – приводит слова Кулибали Goal.

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В активе 28-летнего защитника 48 матчей и два забитых гола в сезоне 2018/19.