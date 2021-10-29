Лидер Наполи Калиду Кулибали не прочь попробовать свои силы в другом топ-чемпионате.

"Если бы пришлось покинуть Наполи, то я бы выбирал среди трех клубов. Манчестер Сити под руководством Гвардиолы, Барселона или Реал.

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Перейти в Ювентус? Вы сошли с ума? Я никогда не буду играть за другой итальянский клуб. Я бы никогда не перешел в Ювентус и не предал болельщиков Наполи", – приводит слова Кулибали Mundo Deportivo.

Напомним, 30-летний центрбек давно является целью многих грандов, однако владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис отпугивает всех ценником в 100 млн евро.

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