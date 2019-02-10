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Кулач заинтересовал российский Енисей – там уже играет украинец

13:54 100 Читати українською
Кулач заинтересовал российский Енисей – там уже играет украинец
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Нападающий Владислав Кулач, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру, может перейти в российский Енисей.

"Красно-синие" уже контактировали с Шахтером относительно трансфера 25-летнего форварда, сообщает Чемпионат.

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По информации издания, вероятность перехода Кулача в Енисей очень высока. Ранее к российскому клубу присоединился защитник "горняков" Олег Данченко и успел заявить, что футбол не связан с политикой и собирается получать удовольствие от игры в РФПЛ.

Первую часть сезона 2018/19 Владислав Кулач провел в Ворскле. В составе полтавчан он провел 19 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 1 ассист.

На контракте в Шахтере Кулач пребывает с 2010 года, но за основу донетчан не сыграл ни одного матча. В аренде он также играл за Мариуполь, запорожский Металлург, каменскую Сталь, турецкий Эскишехирспор, Зарю.

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