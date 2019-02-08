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Кулач вскоре станет игроком Александрии, – СМИ

10:33 117 Читати українською
Кулач вскоре станет игроком Александрии, – СМИ
Владислав Кулач / фото из соцсетей

Бывший нападающий Ворсклы Владислав Кулач близок к переходу в Александрию.

Футболист, чей контракт принадлежит Шахтеру, провел в Полтаве первую половину сезона на правах аренды.

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Александрия подтвердила свою заинтересованность в переходе 25-летнего нападающий, сообщает FootBoom. Сейчас между клубами ведутся переговоры, которые, скорее всего, завершатся переходом игрока в клуб из Кировоградщины. Опять же, речь идет об аренде.

Завтра, 9 февраля, потенциальный новичок должен отправиться со своей новой командой на сбор в Турцию.

Кулач не полетит с Ворсклой на первый сбор в Турцию

Отметим, что в нынешнем чемпионате Кулач провел за Ворсклу 14 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

Теги
Трансферы Владислав Кулач Владислав Кулач Александрия Александрия
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