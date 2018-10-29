Кулач: Во втором тайме исправили ошибки и уже знали, кто с кем должен играть

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач прокомментировал победу над Карабахом в 3 туре Лиги Европы.

"Карабах – команда хорошего уровня. Здесь хорошие игроки, это лидеры чемпионата Азербайджана. Они практически всегда занимают первое место, поэтому трудно с ними играть, но я думаю, что мы все-таки грамотно сыграли.

Кулач: Хорошо, что вратарь Карабаха ошибся

Да, в первом тайме была путаница, но ничего. Главное, во втором мы исправили все ошибки, и уже знали, кто с кем должен играть. Я думаю, это видно, потому что второй тайм провели немного увереннее.

Посмотрите, сколько было контратак. Да, иногда передерживали мяч, могли острее сыграть в контратаках, но решили где-то придержать мяч, чтобы отдохнуть и не бегать туда-сюда.

Карабах – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

Очень тяжелая игра, но главное – мы едем в Полтаву с очками", – передает слова Владислава Кулача телеканал Футбол 1.