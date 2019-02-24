Кулач: У Александрии нет цели занять второе место

Нападающий Александрии Владислав Кулач поделился ожиданиями от матча против Шахтера в 19-м туре УПЛ.

"Настроение у всех хорошее, все соскучились по официальным играми. Конечно понимаем, что начинать с Шахтером будет немного сложнее, чем с другим соперником. Но все-таки команда готова, и я думаю, что будет хорошая игра. У Александрии есть все шансы, чтобы добиться положительного результата.

Кулач не сыграет против Шахтера

Цели занять второе место у команды нет. Матч с Шахтером? Нужно каждую игру выигрывать. И в конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет.

Мы будем выходить на каждый матч и отдаваться на 100%, у команды есть желание побеждать. Я думаю, во второй части сезона мы это покажем и достигнем результата который нам нужен", – цитирует Кулача Football.ua.

Кулач подтвердил, что отказался переходить в российский Енисей

Матч Шахтер – Александрия состоится в понедельник, 25 февраля. Начало в 19:00.