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Кулач: У Александрии нет цели занять второе место

16:23 13 Читати українською
Кулач: У Александрии нет цели занять второе место
Владислав Кулач / фото: ФК Александрия

Нападающий Александрии Владислав Кулач поделился ожиданиями от матча против Шахтера в 19-м туре УПЛ.

"Настроение у всех хорошее, все соскучились по официальным играми. Конечно понимаем, что начинать с Шахтером будет немного сложнее, чем с другим соперником. Но все-таки команда готова, и я думаю, что будет хорошая игра. У Александрии есть все шансы, чтобы добиться положительного результата.

Кулач не сыграет против Шахтера

Цели занять второе место у команды нет. Матч с Шахтером? Нужно каждую игру выигрывать. И в конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет.

Мы будем выходить на каждый матч и отдаваться на 100%, у команды есть желание побеждать. Я думаю, во второй части сезона мы это покажем и достигнем результата который нам нужен", – цитирует Кулача Football.ua.

Кулач подтвердил, что отказался переходить в российский Енисей

Матч Шахтер – Александрия состоится в понедельник, 25 февраля. Начало в 19:00.

Украина19 тур

Шахтер - Александрия: Понедельник 25 февраля 2019

Шахтер
до матча
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дн
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2
час
:
10
мин
Александрия
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Владислав Кулач Владислав Кулач Александрия Александрия Шахтер - Александрия
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