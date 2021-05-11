Владислав Кулач в ближайшее время подпишет контракт с Динамо, сообщает dynamomania.

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Действующий контракт 28-летнего форварда с Ворсклой истекает летом, поэтому киевляне получат лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ бесплатно.

Стоит отметить, что Владислав является воспитанником донецкого Шахтера. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Кулач провел 21 матч, в которых отметился 15-ю голами.

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