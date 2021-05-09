Нападающий полтавчан в матче 26-го тура УПЛ против Миная забил победный мяч. Он стал 15-м для 28-летнего форварда в текущей кампании. Таким образом Кулач стал лучшим бомбардиром чемпионата, опередив ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – на три точных удара.

Кулач хочет покинуть Ворсклу – лучший бомбардир УПЛ стремится третий раз покорить Европу

Более того, Владислав побил клубный рекорд Ворсклы. Ранее игроки полтавчан никогда столько не забивали за один сезон. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Чуйченко, который в 1997-м завершил сезон с 14-ю голами в своем активе.

Напомним, Кулач перешел в Ворсклу зимой 2020 года. Это уже второй приход вспитанника Шахтера в клуб из Полтавы. Всего за "зелено-белых" форвард сыграл 78 матчей, в которых забил 33 гола и отдал три результативные передачи.

Мариуполь в большинстве разгромил Десну и подарил Ворскле еврокубки, Заря на классе одолела Александрию