"Каждый гол ценен, каждый был важным, потому что появлялось все больше и больше уверенности. Первый гол – самый важный, когда Степанюк забил, потому что это дало нам толчок, и мы продолжали в том же духе.

Ворскла – Заря – 4:2 – видео голов и обзор матча

По моему мнению, первый тайм был нашим лучшим в чемпионате, потому что мы прессинговали, заставляли Зарю бить вперед. Второй тайм – мы вышли, забили. Когда 4:0, все равно где-то в голове что-то есть. Главное, что победили – это кайф, самое приятное, что могло быть. Это очень хорошие эмоции", – сказал Кулач в эфире программы Тур ONLINE.

Добавим, что в отчетном матче 27-летний форвард оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере. Благодаря этому Кулач поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона УПЛ (13 голов), опередив Нуриева и Цыганкова, у которых по 10 мячей.

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