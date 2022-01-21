"Все хорошо, работаем. Интересные тренировки, отличные условия, хорошая погода, хотя можно было бы и немного теплее. Вчера утром было холодно, руки замерзали, но ничего страшного. Занимаюсь без термобелья, мне в нем неудобно, поэтому даже зимой обхожусь без него.

Динамо готово продать Рамиреса зимой, – источник

Все тренируются с улыбкой, потому что это только первые дни сбора. Конечно, работать надо с хорошим настроением, ведь как бы трудно ни было, улыбка, смех придает каждому силы и позитив. Я уже полностью адаптировался в команде. Со временем ко всему привыкаешь, сейчас мне гораздо легче, чем когда пришел в Динамо.

Две тренировки в день – это уже обычная практика. Все ребята много раз через подобное проходили – это обязательная программа, чтобы приобрести хорошую физическую форму.

Относительно шансов проявить себя в связи с отсутствием в общей группе Беседина, Рамиреса и Шкурина... Лучше бы все были в строю. Неважно, о какой позиции идет речь, и сколько игроков на нее претендуют – у нас хороший коллектив, в котором все зависит от каждого конкретного игрока. Если ты остался один, это не значит, что будешь играть. Дай бог, чтобы ребята быстрее вернулись, и мы начали тренироваться все вместе. Конечно, скучаю по ребятам. Повторюсь, у нас единый коллектив, не хочется, чтобы кто-то выпадал", – цитирует Кулача официальный сайт Динамо.

Напомним, Владислав присоединился к команде Мирчи Луческу в июле 2021-го и с этого времени успел сыграть всего 5 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

"Сирійці написали російською: "Добро пожаловать в ад": голкіпер, який забив 4 голи, їздив у Кальчо і шокував Шахтар