Похоже, наставник Динамо Мирча Луческу не сможет рассчитывать на своего нападающего до зимней паузы.

Болельщики Динамо еще не скоро смогут увидеть на футбольном поле Владислава Кулача, сообщает Meta Ratings.

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Как известно, у форварда были проблемы с сердцем и ему даже пришлось ложиться на операцию. Эти проблемы усугубились заболеванием COVID-19. После выздоровления теперь ему придется пройти долгий путь восстановления.

Ослабленное здоровье сейчас не позволяет ему не только работать в основной группе, но и вообще тренироваться. Сейчас футболист делает только пробежки. В этой связи ждать его возвращения в этом году оснований практически нет.

Напомним, Кулач перешел в Динамо из Ворсклы в статусе свободного агента летом 2021 года. Последний раз в матче киевлян он выходил на поле еще 14 августа в товарищеском матче против Интера.

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