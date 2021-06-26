"У меня контракт с Ворсклой до конца июня. Что дальше – пока не знаю.

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Я общался с руководством клуба. Договорились, что или в течение отпуска решим вопрос с моим будущим, или уже когда команда вернется к тренировкам. Разговоров ухожу я точно или нет – не было. У меня есть действующий контракт до конца июня.

Предложения от Динамо не было, иначе бы об этом знали все. Была бы такое предложение – я бы даже не думал", – сказал Кулач в интервью YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Напомним, Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 мячей в 21 поединке. Его контракт с Ворсклой завершается уже 30 июня.

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