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Кулач прокомментировал возвращение в Ворсклу

06:30 151 Читати українською
Кулач прокомментировал возвращение в Ворсклу
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Форвард донецкого Шахтера Владислав Кулач, который большую часть своей карьеры скитался по арендам, подписал полноценный контракт с полтавским клубом.

"Эмоции самые положительные. Я рад вернуться в Ворсклу. Надеюсь помочь команде. Сейчас летим на сборы, чтобы хорошо поработать и весной радовать болельщиков, достигать необходимого результата. Это очень важно для нас. Будем делать все, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше.

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Год для меня прошел не очень хорошо. Чувствую, что набрался сил, думаю, что в хорошей форме подойду к чемпионату и помогу команде. Когда я уходил все было немного по-другому – Ворскла занимала третье место. У команды был небольшой спад, но все верят, что начиная с весны, мы будем улучшать игру и подниматься в турнирной таблице. Думаю, в следующем сезоне будем бороться за те же места, что и год назад", – сказал Кулач в интервью пресс-службе Ворсклы.

Напомним, сегодня полтавский клуб объявил о трансфере форварда донецкого Шахтера Владислава Кулача, который на правах аренды выступал в Гонвед. 26-летний нападающий подписал контракт сроком на 1,5 года.

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