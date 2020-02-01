Кулач: Прекрасно понимаю, что попасть на Евро со сборной будет очень непросто

Форвард полтавской Ворсклы Владислав Кулач подвел итоги 2019 года и очертил свои планы на сезон.

"Прошлый год был, наверное, одним из худших в моей карьере. Больничная койка меня не отпускала. Все началось в Александрии. С началом официальных матчей я получил травму икроножной мышцы, пропустил около месяца, а когда восстановился, то на третий день работы произошел рецидив. На этот раз восстанавливаться пришлось три месяца. А в Гонведе я получил травму плеча, и вот, можно сказать, только до нового года полностью выздоровел.

Кулач прокомментировал возвращение в Ворсклу

Честно, захотелось обратно в Полтаву. Так совпало, что и в Ворскле были не прочь моего возвращения. Поэтому буду прилагать все усилия, чтобы помочь команде подняться в турнирной таблице.

К сожалению, я выпал из числа кандидатов в сборную Украины, в которую вызывался осенью 2018-го. Поэтому сейчас для меня главное, как можно быстрее набрать нужные кондиции и войти в игровой тонус. Я мечтаю поехать на Евро-2020, хотя прекрасно понимаю, что добиться этого будет очень непросто", – сказал Кулач в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, 21 января полтавский клуб объявил о трансфере форварда донецкого Шахтера Владислава Кулача, ранее на правах аренды выступал в Гонведе. 26-летний нападающий подписал контракт сроком на 1,5 года.

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