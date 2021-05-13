"Знаете, сейчас, конечно, много слухов ходит, потому что есть интерес, да. Я этого не скрываю – есть интерес от клубов. Писали о Динамо, но я также впервые это увидел и сам был в шоке. Но такая работа журналистов – написать, украсить. Я отношусь к этому нормально.

Кулач станет игроком Динамо, – источник

Относительно европейских клубов – да, но чтобы сказать конкретно, что и куда, не могу. Какие-то разговоры, какие-то слухи, но пока я в отпуске. Постараемся определиться в ближайшее время. Возможно, останусь в Ворскле. Возможно, куда-то перейду. Сейчас сам ничего не знаю. А то, что пишут... Мне кажется, такая ситуация возникает в каждое трансферное окно", – признался Кулач в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

Напомним, Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 мячей в 21 поединке. Его контракт с Ворсклой завершается уже 30 июня.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Динамо? Я сам був у шоці": Владислав Кулач – про 15 голів, конкуренцію з Циганковим, чутки і невиклик на Євро-2020