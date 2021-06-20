Нападающий Ворсклы Владислав Кулач в ближайшее время примет решение о своей карьере.

Лучшего снайпера чемпионата Украины уже на следующей неделе ожидает встреча с боссами Ворсклы, на которой решится, останется ли игрок в клубе, сообщает meta-ratings.

Кулач на фоне слухов об интересе Динамо получил предложение остаться в Ворскле

Отметим, ранее сообщалось об интересе к Кулача со стороны нескольких европейских клубов. Также форвардом будто бы интересовалось Динамо, но сам игрок опроверг эту информацию.

Напомним, Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2020/21, забив 15 мячей в 21 поединке. Его контракт с Ворсклой завершается уже 30 июня.

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