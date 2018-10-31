Кулач объяснил, почему Ворскла играла от обороны в матче с Карабахом

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач прокомментировал тактику своей команды в матче 3 тура группового этапа Лиги Европы с Карабахом (1:0).

"Мы проанализировали игру Карабаха, который хорошо контролирует мяч. Это показали и поединки азербайджанцев против Спортинга и Арсенала. С соперниками такого уровня мы стараемся играть вторым номером. Ворскла практически ничего не дала создавать оппоненту. Первый тайм в Баку мы немного смазали, но забитый мяч после перерыва придал нам уверенности…

Карабах – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча

С тех пор, как я в команде, мы почти во всех поединках играли в катеначчо. Хотя в последнее время Ворскла также старается и контролировать мяч, когда этого требует ситуация на поле. А что касается матча с Олимпиком, то еще в первом тайме у Ворсклы случилось удаление. Считаю, глупо было бы идти вперед большими силами. Нам немного повезло, когда под занавес первой 45-минутки защитник гостей срезал мяч в свои ворота. В перерыве это тоже придало нам сил", – цитирует Кулача zbirna.com.

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