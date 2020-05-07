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Кулач назвал своих сильнейших оппонентов – среди звезд МЮ нашлось и место экс-игроку сборной Украины

22:55 10 Читати українською
Кулач назвал своих сильнейших оппонентов – среди звезд МЮ нашлось и место экс-игроку сборной Украины
Владислав Кулач и Эрик Байли / Фото МЮ

Форвард Ворсклы Владислав Кулач перечислил мастеров защитного ремесла.

"Шкртел очень сильный. В принципе, все защитники из нашей группы в Лиге Европы, когда я выступал в Заре, очень сильные были – Смоллинг, Байли из МЮ. В Арсенале не так сильны защитники, но Папастатопулос, конечно, выделяется.

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Вообще в Европе много мощных защитников – они очень грамотно играют, мало шансов выиграть у них мяч. Наверное, поэтому они и играют в топ-клубах.

Кто лучший защитник в Украине? Ракицкий очень хорошо начинает атаки. По этому компоненту он лучший. С таким пасом как у него сейчас очень мало защитников", – рассказал Кулач для Youtube-канала Sport Traveler.

В нынешнем сезоне УПЛ Кулач провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами.

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