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Кулач: Мы переживали за Мариуполь в Лиге Европы, ожидаю интересный матч с ними

10:44 14 Читати українською
Кулач: Мы переживали за Мариуполь в Лиге Европы, ожидаю интересный матч с ними
Владислав Кулач / ФК Ворскла

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач поделился ожиданиями от матча своей команды против Мариуполя, в рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги.

"Мариуполь демонстрировал неплохой футбол в прошлом сезоне. Мы переживали за них в Лиге Европы. К сожалению, мариупольцам не удалось преодолеть Бордо.

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Хорошая, дисциплинированная команда, много исполнителей, которые могут решить судьбу эпизода индивидуально. Даже не надеюсь на то, что нам с ними просто, потому жду интересный футбол.

Как построить игру, об этом скажут тренеры непосредственно перед матчем. На каждую встречу выходишь с настроением, чтобы победить. Первым делом – нужно достичь результата в этой игре", – рассказал Кулач пресс-службе Ворсклы.

Отметим, матч 5-го тура УПЛ между Ворсклой и Мариуполем состоится завтра, 19 августа. Начало встречи в 19:30.

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Украина5 тур

Ворскла - Мариуполь: Воскресенье 19 августа 2018

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