Кулач может перейти в Ворсклу

Украинский легионер в составе венгерского Гонведа Владислав Кулач может вернуться в чемпионат Украины.

Нападающий донецкого Шахтера Владислав Кулач, который на правах аренды выступает в венгерском Гонведе, может оказаться в Ворскле, сообщает издание Footboom. Руководство клуба активно мониторит трансферный рынок и украинский легионер, которого хорошо знают в Полтаве, является одним из основных претендентов на усиление команды.

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Напомним, Кулач уже защищал цвета Ворсклы в сезоне 2016/17. Кроме вышеназванных команд Владислав успел поиграть за Мариуполь, запорожский Металлург, каменскую Сталь, Зарю и Александрию. За рубежом, кроме Гонведа, нападающий засветился в турецком Эскишехирспоре.

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