"Говорил с Луческу по поводу Кулача. Он сказал, что подписание этого игрока было его инициативой.

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Луческу знает Кулача и на тренировках увидел в нем ту агрессию, которая нужна форварду. Нельзя говорить, что футболиста взяла без ведома тренера. То же самое со Шкуриным. У него есть качества, которые можно развивать. Это два игрока, которые пришли в Динамо по желанию главного тренера", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, Кулач перешел в Динамо в статусе свободного агента из Ворсклы, а Шкурин присоединился к киевлянам на правах аренды из московского ЦСКА.

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