Кулач: Бойкотировать нет смысла, хуже себе сделаем

Нападающий Ворсклы Владислав Кулач рассказал, что команда пока не думает бойкотировать матчи в связи с задолженностями.

"Мы договорились с ребятами. А что нам остается делать? Скоро еврокубки. У нас другого пути нет, кроме как выходить и доказывать то, что мы команда.

Настроения бойкотировать матчи у нас нет. А смысл? Хуже себе сделаем. Будем надеяться, что вскоре все обещания будут выполнены и все воздастся. Надеюсь, нам дадут то, что обещали.

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К нам приходят, говорят, обещают. Пока верим. Посмотрим что будет дальше", – цитирует Кулача телеканалы "Футбол 1/2".