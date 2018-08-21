Кулач: Бойкотировать нет смысла, хуже себе сделаем

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Месси "решил" судьбу победителя Лиги чемпионов уже на старте сезона – уникальная примета и новые рекорды
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Зинченко на пути к Бетису – стороны продвинулись в переговорах, появились новые детали трансфераИспания — 12:14 291
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Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евроУкраина — 11:05 377
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Аякс – Динамо: "Если бы не VAR, мы могли проиграть", или Как амстердамские звезды сигналы киевлянам посылалиЛига чемпионов — 20 авг 565
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