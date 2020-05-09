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Кулач – о "золотой клетке" Шахтера: В этой команде у меня никогда не было шансов

9 мая 22:26 44 Читати українською
Кулач – о "золотой клетке" Шахтера: В этой команде у меня никогда не было шансов
Владислав Кулач / Фото из открытых источников

Форвард полтавской Ворсклы Владислав Кулач пожаловался на частые аренды во время выступлений за донецкий Шахтер.

"Каждый раз пытался об этом говорить с руководством. Приехав в Гонвед, должен был здесь оставаться. Шахтер меня отпускал на определенных условиях. Сначала подписал контракт на 3 года. Оставалась подпись за Шахтером, но они решили, что пока не будут меня отпускать.

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Отпустили только в аренду. Был шанс уже уйти, быть здесь на контракте. Но Шахтер так решил. В Шахтере у меня ни разу не было шанса. Когда-то они скажут, в чем дело. Я пришел в Шахтер в 16 лет, играл в дубле, потом ушел в Мариуполь в аренду. Каждый раз, возвращаясь, шел обратно в аренду. Каждый год новое место, новый коллектив – это тяжело", – сказал Кулач в интервью Youtube-каналу Sport Traveler.

Напомним, форвард принадлежал Шахтеру с 2010 года. За основную команду "горняков" не сыграл ни одного поединка – постоянно играл в аренде. Только зимой 2020-го Кулач стал полноценным игроком полтавской Ворсклы.

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Шахтер Шахтер Видеоновости Ворскла Ворскла Мариуполь Мариуполь Гонвед Гонвед Владислав Кулач Владислав Кулач
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