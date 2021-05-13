"Скребли ли кошки на душе после непопадания в расширенный список сборной? Знаете, возможно, немного. Чисто из-за того, что вокруг – много слухов, и до меня доходила информация, что я на 100 процентов буду ехать. Когда увидел список, то немного расстроился. В конце концов, я понимаю, на кого рассчитывает тренерский штаб и насколько важен этот турнир. Есть главный тренер, он решает и выбирает.

Кулач отреагировал на слухи о Динамо – за лучшим бомбардиром УПЛ следят в Европе

Понимаю также, что те нападающие, которых вызвали, – очень сильные футболисты. Я могу и хочу пожелать нашей сборной только успеха на Евро. Болеть за нее, все нормально. Дай Бог, чтобы побеждали, занимали призовые места. Думаю, вся Украина этого хочет. Для меня же сейчас самое главное – сосредоточиться на себе, хорошо отдохнуть и начать готовиться к следующему сезону.

Изменилось бы что-то, если бы забил 20-25 мячей? Я думаю, что нет. Видимо, тренерский штаб уже заранее определился со списком. Ничего страшного. Считаю, что свою работу в этом сезоне я выполнил хорошо, как и вся команда Ворсклы. Это был очень хороший сезон", – резюмировал Кулач в эксклюзивном интервью" Футбол 24 ".

К слову, сборы перед Евро-2020 пройдут с 15 мая по 8 июня. В течение этого периода сборная Украины запланировала провести три товарищеских встречи. Евро-2020 для команды Шевченко начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

Полная версия интервью на "Футбол 24": "Динамо? Я сам був у шоці": Владислав Кулач – про 15 голів, конкуренцію з Циганковим, чутки і невиклик на Євро-2020