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Кукурелья перешел в Хетафе – Барселона выкупила игрока только этим летом

18 июля 23:58 34 Читати українською
Кукурелья перешел в Хетафе – Барселона выкупила игрока только этим летом
Марк Кукурелья / Соцсети

Защитник Барселоны Марк Кукурелья стал игроком Хетафе.

Хетафе договорился с Барселоной об аренде левого защитника Марка Кукурельи, соглашение рассчитано на сезон. Также у "темно-синих" есть право выкупа игрока за 6 миллионов евро, сообщает официальный сайт Хетафе.

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Напомним, прошлый сезон Кукурелья провел на правах аренды в Эйбаре, который выкупил его за два миллиона евро. Впрочем, у Барселоны оставалась возможность вернуть его за четыре миллиона, чем чемпион Испании и воспользовался.

В сезоне 2018/2019 правый защитник провел за Эйбар 33 поединка во всех турнирах, где забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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