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Кукурелья может стать игроком Челси за 30 миллионов – невероятная потеря Барселоны

13:10 - Читати українською
Кукурелья может стать игроком Челси за 30 миллионов – невероятная потеря Барселоны
Марк Кукурелья / Marca

Защитник Хетафе Марк Кукурелья может сменить испанскую Ла Лигу на английскую Премьер-лигу.

Челси сделал предложение по трасферу Кукурельи из Хетафе, сообщает AS.

Барселона продала защитника за 10 млн евро

Отмечается, что лондонцы готовы выплатить 30 млн евро за талантливого испанского защитника. Интересно, что Хетафе лишь недавно подписала Кукурелью на полноценной основе, выкупив его у Барселоны только за 10 млн.

Напомним, 21-летний испанец находился в Барселоне с 2012 года и дебютировал за "сине-гранатовых" в октябре 2017 в Кубке Испании. К слову, это был единственный его матч в основе каталонцев.

В июле 2019 году от перешел на правах аренды в Хетафе, за который сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Теги
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