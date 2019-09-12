Куэльяр срочно госпитализирован из-за проблем с печенью

Опытный вратарь Леганеса Иван Куэльяр нуждается в помощи врачей.

Леганес потерял своего основного голкипера. Иван Куэльяр попал в больницу, сообщает Marca.

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После госпитализации у 35-летнего испанца диагностировали абсцесс печени. Врачам удалось стабилизировать состояние игрока, сейчас он проходит курс лечения и чувствует себя удовлетворительно. О сроках восстановления Ивана – не сообщается.

Напомним, в прошлом сезоне Куэльяр был основным конкурентом Андрея Лунина за место в основе Леганеса. Украинец находился в команде на правах аренды.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Куэльяр успел провести 2 матча.

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