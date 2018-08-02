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Куяте стал игроком Кристал Пэлас

10:09 17 Читати українською
Куяте стал игроком Кристал Пэлас
Шейку Куяте / Фото Кристал Пэлас

Сенегальский полузащитник Шейку Куяте перешел в лондонский Кристал Пэлас.

Отныне Шейку Куяте будет защищать цвета Кристал Пэлас, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний футболист подписал контракт на четыре года с лондонским клубом.

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По информации СМИ, "орлы" заплатили Вест Хэму около 10 млн фунтов за трансфер сенегальца.

В прошлом сезоне АПЛ Куяте принял участие в 33 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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