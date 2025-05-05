Кухаревич, забив супергол, попал в сборную тура чемпионата Шотландии
Украинец Николай Кухаревич помог Хиберниану обыграть Данди Юнайтед (3:1) и получил за это признание.
Украинский нападающий Николай Кухаревич вошел в сборную 35 тура чемпионата Шотландии, в котором он голом помог Хиберниану на своем поле одолеть Данди со счетом 3:1.
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Украинец отметился голом-красавцем на 14-й минуте, но затем стал виновником пропущенного мяча командой.
Кухаревич получил за матч от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 7.8, его признали лучшим игроком поединка и он вошел в сборную тура.
В нынешнем сезоне украинец провел за Хиберниан во всех клубных турнирах 26 матчей, забил 6 голов.
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