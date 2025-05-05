Украинец Николай Кухаревич помог Хиберниану обыграть Данди Юнайтед (3:1) и получил за это признание.

Украинский нападающий Николай Кухаревич вошел в сборную 35 тура чемпионата Шотландии, в котором он голом помог Хиберниану на своем поле одолеть Данди со счетом 3:1.

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Украинец отметился голом-красавцем на 14-й минуте, но затем стал виновником пропущенного мяча командой.

Кухаревич получил за матч от авторитетного статистического портала WhoScored оценку 7.8, его признали лучшим игроком поединка и он вошел в сборную тура.

В нынешнем сезоне украинец провел за Хиберниан во всех клубных турнирах 26 матчей, забил 6 голов.

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