Шотландия, Премьер-лига, 13-й тур

Абердин – Хиберниан – 4:1

Голы: Миовски, 45+8 (пен.), 53, Рамадани, 61, Кларксон, 77 – Кухаревич, 69

Кухаревич забивал в предыдущих турах против Сент-Миррена и Сент-Джонстона, однако общие результаты команды не впечатляли – всего одна победа в 4 матчах. Сегодня команда украинца приехала в гости к Абердину, который отставал на одно очко. Наш нападающий уже привычно вышел со стартовых минут.

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Первый тайм катился к "нулям", хотя моменты имели обе команды. Один из них упустил именно Кухаревич, пробив с далекого расстояния. Уже в компенсированное время арбитр с помощью VAR решил назначить пенальти в ворота гостей. Македонец Миовски выполнил приговор аж на 8-й добавленной минуте.

После перерыва дела Хиберниана стали катастрофическими. Тот же Миовски оформил дубль, а Рамадани довел дело до разгрома. Кухаревич не сдавался, замкнув подачу Чабраи – третий гол украинца в трех матчах подряд. Впрочем, команда не поддержала порыв Николая и пропустила еще раз. 4:1 – победа позволила Абердину опередить Хибс на 2 пункта и выйти на третье место чемпионата Шотландии вслед за китами (Рейнджерс и Селтик).

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