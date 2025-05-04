Хиберниан одолел Данди Юнайтед (3:1) в чемпионате Шотландии. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Николай Кухаревич вышел в стартовом составе "зеленых". Украинец помог своей команде одолеть Данди со счетом 3:1.

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Кухаревич забил на 14 минуте, откликнувшись на пас партнера. Николай протащил мяч от центра поля, пробил низом, но сначала круглый попал в стойку, а уже потом в ворота. Украинец стал виновником пропущенного гола. Он не удачно сыграл в обороне и в итоге позволил сопернику забить.

Хиберниан сейчас находится на третьем месте с 56 очками. В следующем туре команда Кухаревича сыграет против Селтика.