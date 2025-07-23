Слован Братислава не оставил шансов Зриньски, оформив разгромную победу (4:0) в первом матче. Видео голов и обзор встречи – на "Футбол 24".

Слован оформил разгром еще до 62-й минуты, забив три мяча, а точку в противостоянии поставил Николай Кухаревич, который отметился дебютным голом за новый клуб после летнего перехода.

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Украинский форвард удачно подключился к атаке и замкнул удобную передачу вблизи ворот, не оставив шансов голкиперу.

Стоит отметить, что Кухаревич вышел на замену и отличился уже через 7 минут после появления на поле.

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