Лига чемпионов, квалификация, 2 раунд квалификация 2 раунд

КуПС – Кайрат – 2:0

Голы: Туре, 49, Оксанен, 71

Линкольн Ред Импс – Црвена Звезда – 0:1

Гол: Бруно Дуарте, 30

Удаление: Йонг-Ву, 41 (прямая красная, Црвена Звезда)

Ноа – Ференцварош – 1:2

Голы: Гартенманн, 36 (авт) – О'Дауда, 45, Варга, 50

Удаление: Сиссе, 82 (прямая красная, Ференцварош)

Виктория Пльзень – Серветт – 0:1

Гол: Мраз, 13

Копенгаген – Дрита – 2:0

Голы: Маттссон, 69 (п), 76 (п)

Пафос – Маккаби Т-А – 1:1

Гол: Бассуамина, 81 – Мадмон, 90+10

РФШ – Мальме – 1:4

Голы: Лемаич, 40 – Розенгрен, 13, Янссон, 35, Хакшабанович, 58, Йонсен, 87 (п)

Хамрун – Динамо – 0:3

Гол: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

Шкендия – Стяуа – 1:0

Гол: Вебстер, 65

Удаление: Чака, 70 – Тенасе, 79

Слован Братислава – Зриньски – 4:0

Голы: Барсегян, 40, Стрелец, 42, Толич, 62, Кухаревич, 90+3

Лех – Брейдаблик – 7:1

Голы: Милич, 4, Исхак, 37 (п), 45+3 (п), 85 (п), Перрейра, 42, Бенгтссон, 45+6, Ягелло, 77 – Гуннлаугссон, 28 (п)

Удаление: Маргейрссон, 31 (Брейдаблик)

Рейнджерс – Панатинаикос – 2:0

Голы: Куртис, 52, Гассама, 78

Удаление: Вагианнидис, 58 (Панатинаикос)

Риека – Лудогорец – 0:0

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Игровой день начался со спокойной победы КуПСа над Кайратом. Финны воспользовались преимуществом собственного поля перед дальним перелетом в Казахстан. Следующие два поединка вечера выиграли команды, которые доигрывали в меньшинстве. Црвене Звезде было тяжелее, ведь ее игрок получил красную еще в первом тайме. Однако сербы смогли удержать минимальное преимущество, добытое благодаря бывшему футболисту ФК Львов Бруно Дуарте.

Ференцварош против Ноа забил все голы. Правда, один из них влетел в собственные ворота венгров. Победители также завершали игру с десятью игроками на поле, но на момент удаления Сиссе результат уже был сделан.

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Копенгаген со всеми своими звездами сумел обыграть Дриту лишь благодаря пенальти, которых в пользу датчан назначили аж два. Зато Мальме прогнозируемо без проблем разобрался с РФС, отправив в ворота латвийцев аж четыре гола. Тем временем Виктория Пльзень сенсационно проиграла Серветту. Чехи владели инициативой на протяжении всей игры, но сопернику хватило единственного гола, забитого на старте.

Слован из Братиславы сделал второй матч противостояния со Зриньски формальностью, выиграв дома со счетом 4:0. Точку в погроме поставил Николай Кухаревич. Это первый гол украинского центрфорварда после перехода в словацкую команду. Еще беспощаднее своего соперника разгромил польский Лех – 7:1 против Брейдаблика. Правда, исландцы больше часа играли в меньшинстве. Арбитр этого матча назначил аж четыре пенальти, три из них реализовал Исхак.

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