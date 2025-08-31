Кухаревич вырвал победу для Слована, оформив хет-трик – видео феерии украинца
Слован победил Кошице в рамках 6-го тура чемпионата Словакии (3:2). Счет и обзор матча на "Футбол 24".
Чемпионат Словакии, 6-й тур
Слован – Кошице – 3:2
Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58
Николай Кухаревич вышел в стартовом составе Слована, тогда как Даниил Игнатенко остался в запасе. И именно с выбором центрфорварда наставник не прогадал – уже на 7-й минуте Николай открыл счет, а спустя 13 минут украинец оформил дубль, поразив ворота соперника во второй раз.
После перерыва команда оппонентов довела счет до 2:2, но Кухаревич выручил команду, выведя ее вперед и оформив хет-трик. 3:2 – именно этот счет и стал итоговым. Игнатенко вышел на 82-й минуте.
В этом сезоне Николай отметился уже 5-ю голами в 10-ти матчах за Слован, тогда как в прошлом сезоне забил лишь 7 раз за всю кампанию.
