Чемпионат Словакии, 6-й тур

Слован – Кошице – 3:2

Голы: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Лига Европы: дождь помешал Игнатенко и Кухаревичу отыграться, невероятная активность корейца в Польше

Николай Кухаревич вышел в стартовом составе Слована, тогда как Даниил Игнатенко остался в запасе. И именно с выбором центрфорварда наставник не прогадал – уже на 7-й минуте Николай открыл счет, а спустя 13 минут украинец оформил дубль, поразив ворота соперника во второй раз.

После перерыва команда оппонентов довела счет до 2:2, но Кухаревич выручил команду, выведя ее вперед и оформив хет-трик. 3:2 – именно этот счет и стал итоговым. Игнатенко вышел на 82-й минуте.

В этом сезоне Николай отметился уже 5-ю голами в 10-ти матчах за Слован, тогда как в прошлом сезоне забил лишь 7 раз за всю кампанию.

"В шесть утра будет такси. Тебя хочет Реал": трагическая фотография словацкого гения