Кухаревич впервые забил в Британии за более чем два месяца – команда украинца переиграла прямого конкурента за путевку в ЛЕ
Хиберниан одержал победу над Данди Юнайтед (3:1) в 35 туре чемпионата Шотландии. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".
Шотландия, 35 тур, чемпионская группа
Хиберниан – Данди Юнайтед – 3:1
Голы: Бойл, 3, Кухаревич, 14, Гейл, 87 – Трапановски, 50
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Николай Кухаревич вышел в стартовом составе на игру против Данди. Хиберниан довольно быстро открыли счет в матче – уже на третьей минуте. А вот Кухаревич удвоил преимущество своей команды. Николай не забивал с конца февраля. Всего у украинца в текущем сезоне шесть голов за Хиберниан. У Кухаревича была возможность оформить дубль, но он пробил над перекладиной.
"Зеленые" сейчас на третьем месте с 56 очками. В следующем туре команда Кухаревича сыграет против Селтика.
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