Нападающий Руха Николай Кухаревич рассказал, как проходит его восстановление от повреждения, которое он получил еще в апреле.

"Я очень хотел сыграть в этом турнире. Однако, прибыв в расположение молодежной сборной Украины, я сначала проконсультировался с врачами, и было принято решение не рисковать моим здоровьем, а продолжить восстанавливаться.

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К сожалению, я все еще чувствую некоторый дискомфорт после повреждения боковой связки колена. Поэтому в ближайшее время я не смогу помочь нашей сборной. Хочу пожелать ребятам удачно сыграть 2 июня в спарринге с Турцией и реабилитироваться за неудачное выступление в Мемориале Валерия Лобановского", – поделился Кухаревич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Кухаревич летом покинет Рух – 19-летний украинец с 1 июля будет выступать за французский Труа. В составе львовского клуба нападающий провел 18 матчей в УПЛ, в которых отметился 2 голами.

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