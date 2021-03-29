"Я очень надеюсь и верю в то, что Труа таки повысится в классе. Это действительно уже топ-уровень. Наверное, мечта каждого футболиста поиграть в таком чемпионате, почувствовать, так сказать, запах большого футбола. Хочу наконец пережить эти эмоции.

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Сейчас работаю очень настойчиво, чтобы не потеряться на том же уровне. Хочу помогать своей команде качественной игрой по забитым мячам. Все же прежде всего, Труа еще предстоит выиграть Лигу 2. Тогда уже можно будет говорить больше об элитном дивизионе Франции", – цитирует Кухаревич официальный сайт Руха.

Напомним, 19-летний украинец летом присоединится к французскому клубу. После 30-ти туров Лиги 2 Труа лидирует в турнирной таблице.

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