Кухаревич перебрался в бельгийский Левен
10:19 - Читати українською
Украинский форвард Николай Кухаревич не сумел закрепиться во французском Труа.
Николай Кухаревич будет добывать игровую практику в Левене, сообщает официальный сайт клуба.
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Труа отпустил украинского форварда в бельгийский чемпионат на правах аренды, которая рассчитана на один год. Стоит отметить, что Николай только летом переехал во французский клуб, но уже трижды выходил на поле в Лиге 1 и отмечался голом во время товарищеского матча.
После 6-ти туров бельгийского первенства Левен расположился в зоне вылета с 4-мя очками.
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