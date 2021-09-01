Николай Кухаревич будет добывать игровую практику в Левене, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо отпустило Жерсона в Труа

Труа отпустил украинского форварда в бельгийский чемпионат на правах аренды, которая рассчитана на один год. Стоит отметить, что Николай только летом переехал во французский клуб, но уже трижды выходил на поле в Лиге 1 и отмечался голом во время товарищеского матча.

После 6-ти туров бельгийского первенства Левен расположился в зоне вылета с 4-мя очками.

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